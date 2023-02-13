Сийярто пообещал сотрудничать с Беларусью в сферах, что не под санкциями

Опубликовано: 13.02.2023 19:34 , Обновлено: 13.02.2023

Министр экономики Беларуси Александр Червяков встретился 13 февраля с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, который вдруг прилетел в Минск. Во время разговора, белорусский чиновник похвалился, что ВВП Беларуси упал на 4,7% в прошлом году, а инфляция была 12,8 %.

«Несмотря на беспрецедентное внешнее давление ВВП по итогам года снизился на 4,7%, а не на 20 %, как прочили нам различные эксперты-экономисты”, - заявил Александр Червяков. Как отреагировал на такие успехи венгерский чиновник, в пресс-службе Минэконоимики не сообщили.

[info_b]Средний уровень инфляции в Венгрии в 2022 году составил 14,5%. С ВВП ситуация куда лучше. В первом квартале 2022 года ВВП Венгрии вырос на 8,1%, во втором — на 6,5%, а в третьем — на 4,1%. по четвертому пока нет данных. [/info_b]

В свою очередь, венгерская пресса сообщила, что Петер Сийярто заявил в Минске, что его страна готова сотрудничать с Беларусью только в тех экономических отраслях, которые не попали под европейские санкции.

По словам министра иностранных дел Венгрии, его страна довольна экспортом в Беларусь сельскохозяйственной продукции и фармацевтики. Последней венгерский бизнес, по его словам, поставил в Беларусь на 60 млн евро.

В то же время, Сийярто заявил, что считает санкции ошибкой, так как в его стране из-за этого инфляция выросла до двузначной цифры.

В свою очередь, Александр Червяков предложил Сийярто подумать над венгерскими инвестициями в белорусскую экономику. “Мы готовы поддержать венгерских партнеров в реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов… Со своей стороны мы открыты для любых предложений», – сказал министр экономики Беларуси. Что ему на это ответил Петер Сийярто, в пресс-службе Минэконоимики не сообщили. Венгерские СМИ также не написали, согласился ли министр иностранных дел способствовать инвестициям в белорусскую экономику.