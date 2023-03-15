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Штраф до 1110 руб. В Минприроды предупредили, за срыв каких весенних цветов накажут белорусов

Штраф до 1110 руб. В Минприроды предупредили, за срыв каких весенних цветов накажут белорусов
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В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды напомнили, какие весенние цветы белорусам срывать не стоит и за какие грозит штраф до 1100 рублей.

Речь идет, как вы могли догадаться, о первоцветах. Как объяснили в министерстве, массовый сбор таких цветов «подрывает численность их популяций и способность к вегетации». Ведь «для многих видов их ежегодный сбор с повреждением корневой системы стал причиной резкого сокращения былого ареала распространения».

И хоть административная ответственность грозит за срыв только определенных первоцветов, в Минприроды призвали не срывать никакие из них.

«Редкие и ранние весенние цветы лучше не трогать: они в разы прекраснее в своей естественной среде, чем в вазе у вас дома», — отметили в ведомстве.

Экологи также посоветовали не покупать первоцветы, так как тем самым мы поощряем «цветочных» браконьеров.

За какие первоцветы грозит штраф?

Согласно статье 24 Закона «О растительном мире», запрещаются:

  • «самовольные изъятие и пересадка дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси , из среды их произрастания»;
  • «их незаконный оборот»;
  • «их удаление и совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды их произрастания».

В статье 16.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Беларуси прописано, что эти действия влекут наложение штрафа от 20 до 30 базовых величин (сейчас от 740 до 1110 рублей) 1с конфискацией орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации».

При этом индивидуальному предпринимателю грозит от двадцати до ста пятидесяти базовых (от 740 до 5550 руб.), а юридическому лицу – от тридцати пяти до пятисот базовых (от 1296 до 18 500 руб.).

Первоцветы, включенные в Красную книгу Беларуси

К первоцветам, включенным в Красную книгу Беларуси, относятся:

Равноплодник василистниковый

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Лук медвежий (черемша)

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Прострел раскрытый

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Прострел луговой

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Хохлатка полая

Plavecký Mikuláš
Plavecký Mikuláš

Хохлатка промежуточная

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Фиалка топяная

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Медуница узколистная

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Медуница мягонькая

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Гусиный лук покрывальцевый

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[info_b]Подробнее про эти цветы можно почитать по ссылке.[/info_b]

Первоцветы. не включенные в Красную книгу Беларуси

Первоцветы, не относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси, это:

  • Перелеска благородная;
  • Первоцвет высокий;
  • Волчник обыкновенный;
  • Белокопытник гибридный;
  • Подснежник белоснежный;
  • Калужница болотная;
  • Ветреница дубравная;
  • Ветреница лютиковидная;
  • Чистяк весенний;
  • Хохлатка плотная;
  • Селезеночник очереднолистный;
  • Чина весенняя;
  • Медуница неясная;
  • Мать-и-мачеха обыкновенная;
  • Белокопытник ненастоящий;
  • Гусиный лук желтый;
  • Гусиный лук малый;
  • Гусиный лук луговой.

[info_b]Посмотреть фотографии и узнать подробнее об этих первоцветах можно по ссылке.[/info_b]

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