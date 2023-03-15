Штраф до 1110 руб. В Минприроды предупредили, за срыв каких весенних цветов накажут белорусов
В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды напомнили, какие весенние цветы белорусам срывать не стоит и за какие грозит штраф до 1100 рублей.
Речь идет, как вы могли догадаться, о первоцветах. Как объяснили в министерстве, массовый сбор таких цветов «подрывает численность их популяций и способность к вегетации». Ведь «для многих видов их ежегодный сбор с повреждением корневой системы стал причиной резкого сокращения былого ареала распространения».
И хоть административная ответственность грозит за срыв только определенных первоцветов, в Минприроды призвали не срывать никакие из них.
«Редкие и ранние весенние цветы лучше не трогать: они в разы прекраснее в своей естественной среде, чем в вазе у вас дома», — отметили в ведомстве.
Экологи также посоветовали не покупать первоцветы, так как тем самым мы поощряем «цветочных» браконьеров.
За какие первоцветы грозит штраф?
Согласно статье 24 Закона «О растительном мире», запрещаются:
- «самовольные изъятие и пересадка дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси , из среды их произрастания»;
- «их незаконный оборот»;
- «их удаление и совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды их произрастания».
В статье 16.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Беларуси прописано, что эти действия влекут наложение штрафа от 20 до 30 базовых величин (сейчас от 740 до 1110 рублей) 1с конфискацией орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации».
При этом индивидуальному предпринимателю грозит от двадцати до ста пятидесяти базовых (от 740 до 5550 руб.), а юридическому лицу – от тридцати пяти до пятисот базовых (от 1296 до 18 500 руб.).
Первоцветы, включенные в Красную книгу Беларуси
К первоцветам, включенным в Красную книгу Беларуси, относятся:
Равноплодник василистниковый
Лук медвежий (черемша)
Прострел раскрытый
Прострел луговой
Хохлатка полая
Хохлатка промежуточная
Фиалка топяная
Медуница узколистная
Медуница мягонькая
Гусиный лук покрывальцевый
[info_b]Подробнее про эти цветы можно почитать по ссылке.[/info_b]
Первоцветы. не включенные в Красную книгу Беларуси
Первоцветы, не относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси, это:
- Перелеска благородная;
- Первоцвет высокий;
- Волчник обыкновенный;
- Белокопытник гибридный;
- Подснежник белоснежный;
- Калужница болотная;
- Ветреница дубравная;
- Ветреница лютиковидная;
- Чистяк весенний;
- Хохлатка плотная;
- Селезеночник очереднолистный;
- Чина весенняя;
- Медуница неясная;
- Мать-и-мачеха обыкновенная;
- Белокопытник ненастоящий;
- Гусиный лук желтый;
- Гусиный лук малый;
- Гусиный лук луговой.
[info_b]Посмотреть фотографии и узнать подробнее об этих первоцветах можно по ссылке.[/info_b]