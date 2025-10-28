Шаг вперёд, два на месте. Что происходит с очередями на границе Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой?

📊 Анализ

Опубликовано: 28.10.2025 14:49 , Обновлено: 28.10.2025

Ситуация с очередями на границе Беларуси со странами Европейского союза напоминает зебру: чёрные полосы сменяются белыми, но общая картина остаётся напряжённой. Проанализировав официальную статистику за последнюю неделю октября, можно увидеть, где водителям стало немного легче, а где пробки, наоборот, выросли.

Польша: два сценария для легковушек и фур

Если вы за рулем легкового автомобиля и направляетесь в Польшу через Тересполь, то последние дни стали для таких как вы испытанием на прочность. Всего за несколько дней, с 24 по 28 октября, очередь выросла более чем в 2,5 раза — с 360 до 930 машин. Основная причина — цепная реакция, вызванная закрытием литовских пунктов пропуска: поток перенаправился на доступные направления.

А вот для дальнобойщиков на главном «грузовом» переходе Козловичи-Кукурыки наметилось улучшение. Если 24 октября там стояло 3350 фур, то к 28 октября очередь сократилась до 3050. В общем, польские таможенники, как обещали, стараются побыстрее отсканировать все фуры вторым новеньким рентген-аппаратом.

Литва: полная неопределенность

Граница с Литвой остается самым большим вопросом. Пункт пропуска Шальчининкай не работает, а Мядининкай работает только для дипломатов и граждан ЕС. Почему-то там скопилась огромная очередь из грузовиков: с 24 по 28 октября число ожидающих въезда в Литву фур выросло с 1500 до 1630. И это при том, что в Вильнюсе четко пообещали в среду закрыть и так и временно прикрытый пункт пропуска на неопределенное время. Пора менять маршрут?

Латвия - все стабильно

На латвийском направлении (переход Патерниеки-Григоровщина) ситуация относительно стабильна, но все равно сложная. Очередь грузовиков колеблется в районе 480-625 единиц.

Общая картина: шаг вперед, два шага на месте

Если оглянуться на середину октября, то общий тренд для грузового транспорта мог бы вселить осторожный оптимизм. Однако положительная динамика может быть легко нивелирована новыми проблемами, такими как перманентное закрытие границы с Литвой, которое создает дополнительную нагрузку на другие направления.

В итоге, несмотря на некоторые улучшения, ситуация остается крайне нестабильной. А тысячи водителей по-прежнему вынуждены проводить долгие часы и дни в ожидании заветного проезда в ЕС.