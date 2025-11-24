Сеть супермаркетов предложила белорусам отказаться от чеков на простых кассах. Как теперь делать возвраты?

Опубликовано: 24.11.2025 15:15 , Обновлено: 24.11.2025

Достаточно популярная среди белорусов торговая сеть «Соседи» предложила своим клиентам вообще отказаться от чеков на кассах. Свое предложение там обосновали заботой о природе.

«Мы сокращаем использование бумаги и приглашаем вас присоединиться к экоинициативе», — сообщили в администрации торговой сети.

Впрочем, без подтверждения покупки белорусов в «Соседях» пообещали не оставить. В качестве альтернативы там предложили пользоваться приложением или сайтом сети магазинов.

Такой электронный чек будет являться подтверждением покупки, если кому-то понадобится вернуть товар.

«Просто предъявите чек из мобильного приложения… Все электронные чеки хранятся в мобильном приложении в разделе «Мои покупки» либо в личном кабинете на сайте sosedi.by», — пояснили в торговой сети.

Чтобы присоединиться к инициативе, белорусам предложили выполнить два шага:

Зайти в мобильное приложение «Соседи» → «Мой профиль»; Включить опцию «Хочу получать электронные чеки только в электронном виде в личном кабинете».

Те же действия можно выполнить и в личном кабинете на сайте sosedi.by в разделе «Дополнительные возможности».

Кстати, недавно как минимум одна сеть стала предлагать делать покупки без бумажных чеков, но только на кассах самообслуживания. Речь, конечно, о «Евроопте». Другие сети предлагают на кассах самообслуживания так называемый «электронный чек», но это все равно бумажка с QR-кодом.