Сеть супермаркетов предложила белорусам отказаться от чеков на простых кассах. Как теперь делать возвраты?
Достаточно популярная среди белорусов торговая сеть «Соседи» предложила своим клиентам вообще отказаться от чеков на кассах. Свое предложение там обосновали заботой о природе.
«Мы сокращаем использование бумаги и приглашаем вас присоединиться к экоинициативе», — сообщили в администрации торговой сети.
Впрочем, без подтверждения покупки белорусов в «Соседях» пообещали не оставить. В качестве альтернативы там предложили пользоваться приложением или сайтом сети магазинов.
Такой электронный чек будет являться подтверждением покупки, если кому-то понадобится вернуть товар.
«Просто предъявите чек из мобильного приложения… Все электронные чеки хранятся в мобильном приложении в разделе «Мои покупки» либо в личном кабинете на сайте sosedi.by», — пояснили в торговой сети.
Чтобы присоединиться к инициативе, белорусам предложили выполнить два шага:
- Зайти в мобильное приложение «Соседи» → «Мой профиль»;
- Включить опцию «Хочу получать электронные чеки только в электронном виде в личном кабинете».
Те же действия можно выполнить и в личном кабинете на сайте sosedi.by в разделе «Дополнительные возможности».
Кстати, недавно как минимум одна сеть стала предлагать делать покупки без бумажных чеков, но только на кассах самообслуживания. Речь, конечно, о «Евроопте». Другие сети предлагают на кассах самообслуживания так называемый «электронный чек», но это все равно бумажка с QR-кодом.