Сеть АЗС "Лукойл" в Беларуси станет американской?

Опубликовано: 30.01.2026 11:01 , Обновлено: 30.01.2026

Российская нефтегазовая компания "Лукойл", вторая по объемам добычи в России, решила продать практически все свои зарубежные активы. Выкупить их готова американская инвестиционная компания Carlyle, но для этого придётся получить одобрение со стороны американских регуляторов, в частности, Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Продать свои иностранные активы российский нефтяной гигант решил из-за “блокирующих” санкций Великобритании и США. Ещё в октябре 2025 года под их действие попал как сам “Лукойл”, так и его дочерние структуры, существенно усложнив ведение бизнеса.

В результате компания решила продать своё дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ», которому принадлежат все зарубежные активы российского концерна, в том числе - сеть АЗС “Лукойл” в Беларуси. Таким образом, если Минфин США даст добро на сделку, белорусские заправки “Лукойл” могут перейти под контроль американской компании.

Впрочем, в “Лукойле” заявили, что заключенное с Carlyle соглашение “не является эксклюзивным” и будет зависеть от “ряда отлагательных условий”, а сам концерн продолжает вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Кроме того, известно, что в сделку с Carlyle не включили активы “Лукойла” в Казахстане - компания решила оставить их себе, поскольку ранее OFAC сделало исключение в своих санкциях, разрешив “Лукойлу” продолжить работу на Тенгизском и Королевском месторождениях в Атырауской области Казахстана. Это сделали для того, чтобы не блокировать добычу и экспорт казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (в нём у “Лукойла” 12,5% акций).

Согласно открытой информации, помимо белорусских АЗС “Лукойл” владеет активами в компаниях нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли в 27 иностранных государствах. Так, помимо Казахстана, компания участвует в разведке месторождений в Азербайджане, Ираке, Узбекистане, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и Конго.

Несмотря на то, что доля “Лукойла” в некоторых зарубежных проектах и небольшая, после введения американских санкций компания потеряла возможность принимать какое-либо участие в управлении этими компаниями, а операции с “Лукойлом” оказались под запретом.