Сергеенко назвал причины медленного строительства больницы в Поставках - "Не хватает строителей"

Опубликовано: 12.08.2025 21:07 , Обновлено: 12.08.2025

Председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко посетил Поставский район, где выказал недовольство темпами строительства нового корпуса районной больницы. По его словам, деньги на стройку выделяются вовремя, но не хватает строителей.

“Низкие темпы работ, не хватает строителей. Объект обеспечен финансированием и с республиканского бюджета, с областного бюджета. Были высказаны претензии и руководителя подрядчика, это Глубокский УКС, и строительная организация”, - заявил спискер Палаты представителей..

По его словам, Витебский облисполком обязан “взять на личный контроль и принять меры по усилению присутствия строителей-отделочников, чтобы своевременно завершить работу”.

Ранее стало известно, что по всей стране количество вакансий для строительных специальностей выросло на 47%. В то же время резюме, размещенных на портале rabota.by выросло лишь на 18,7%. Тем не менее, в июле было 5,6–6,1 резюме на одну вакансию.