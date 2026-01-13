Семейный капитал в Беларуси вырос чуть меньше, чем инфляция

Опубликовано: 13.01.2026 19:36 , Обновлено: 13.01.2026

Министерство труда Беларуси объявило, что семейный капитал в 2026 году составит 35 505 рублей, что на 2230 рублей больше, чем в 2025 году. В процентах рост составил 6,7%. Это немногим меньше, чем выросли в среднем цены в прошлом году (6,8%).

Тем не менее новую сумму получат только те родители, чьи дети родятся с 1 января 2026 года. Остальным начислят прошлогоднюю сумму.

Согласно данным министерства труда, размер единовременной выплаты многодетным семьям подлежит ежегодной индексации с учётом инфляции.

Кстати, в 2025 году размер семейного капитала вырос на 5,7%, или на 1795 рублей. В 2024 году сумму семейного капитала поднимали на 5,1%, или на 1530 рублей.

Напомним, что с 2020 года белорусские власти разрешили использовать семейный капитал на различные (но строго оговоренные) цели досрочно, то есть ждать совершеннолетия необязательно.

Также стоит помнить, что «Семейный капитал» действует не вечно. В октябре 2024 Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому программа семейного капитала будет действительна в Беларуси до 2029 года.

Впрочем, изначально единовременную выплату при рождении третьего ребенка ввели в Беларуси с 2015 года. Предполагалось, что программа будет действовать до 31 декабря 2019 года, однако позднее её продлили до 31 декабря 2024 года.