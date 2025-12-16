«Савушкин продукт» выиграл суд против Роспатента

Опубликовано: 16.12.2025 14:23 , Обновлено: 16.12.2025

Белорусская компания "Савушкин продукт" оспорила в суде решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и добилась официального статуса общеизвестных брендов в России для двух своих товарных знаков - брендов «Савушкин» и «Брест-Литовск».

По данным российского портала Sostav, компания “Савушкин продукт” пыталась получить статус общеизвестного бренда в России уже дважды - в 2023 году и в марте 2025 года. Оба раза Роспатент компании отказывал, ссылаясь на “нерепрезентативность” результатов социологических опросов, представленных компанией, на отсутствие “существенного положения” компании на российском рынке и прочие аргументы.

Все их московский Суд по интеллектуальным правам на заседании 12 декабря признал несостоятельными и аннулировал решение Роспатента об отказе белорусской компании. Федеральную службу суд обязал внести товарный знак “Савушкин” в Реестр общеизвестных товарных знаков Российской Федерации (товары 29‑го класса МКТУ - «молочные продукты», а именно, йогурт и творог).

Одновременно с этим “Савушкин продукт” добился аналогичного судебного решения по ещё одному своему товарному знаку - “Брест-Литовск” (товары 29 класса МКТУ - сыр и сливочное масло).

[inf]Что даёт белорусскому производителю статус “общеизвестного бренда” в России? Однозначно лучшую и бессрочную правовую охрану торговой марки. У владельца такого бренда получает дополнительный рычаг в борьбе с конкурентами, пытающимися заработать, используя репутацию известного бренда.

В случае нарушения интеллектуальных прав, владельцу такого бренду будет проще добиться денежной компенсации от недобросовестных конкурентов. Кроме того, статус придаёт дополнительного веса самому бренду, что в перспективе может положительно отразиться на капитализации компании.[/inf]

В судебных документах указано, что суд при вынесении решения учёл как “значительные объемы поставок” белорусского производителя на российский рынок, присутствие его продукции во всех крупных федеральных торговых сетях, а также “существенные маркетинговые затраты” и “масштабные рекламные кампании”, в которые вложился белорусский производитель на федеральных телеканалах и интернет-площадках.