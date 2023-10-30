Санэпидемслужба потребовала закрыть в Минской области ларьки с шаурмой и хот-догами. Сколько и что в них нашли?
Врач-гигиенист отделения гигиены питания Минского областного центрс гигиены О.А.Финская сообщила, что в области в октябре было проверены 24 ларька с хот-догами, шаурмой и т.п. Все из них получили замечания. А часть даже потребовали закрыть.
“За период с 4 по 13 октября 2023 года надзорными мероприятиями охвачено 35 объектов 23-х субъектов хозяйствования. Нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявлены в каждом из посещенных объектов”, - сообщили в Санэпидемслужбе области.
В основном, среди нарушений были:
- продукты без маркировки (с неполной маркировкой),
- просроченные продукты,
- нарушения условий хранения продукции,
- неудовлетворительное санитарное состояние помещений и инвентаря, оборудования,
- несоблюдения правил личной гигиены и др.
Проверяющие также провели лабораторные исследования блинчиков, шаурмы и т.п. В итоге, в 7-ми ларьках пробы пищевой продукции оказались не отвечающими установленным требованиям.
Ещё в 7-ми были обнаружены “нестандартные пробы смывов с технологического оборудования, производственного инвентаря и посуды (по микробиологическим показателям)”.
По результатам проведенных проверок всем 23-м объектам общепита выдали предписания об устранении выявленных нарушений. Ещё 15-ти вынесли предписания об изъятии бракованной и просроченной продукции на более, чем 100 кг.
А вот 3 объектам “предложили” приостановить деятельность, 6-ти “предписали” приостановить (запрет) производство и реализацию.
“В отношении ответственных лиц по 18 объектам начаты административные процессы (будут применены меры административной ответственности в виде штрафа)”, - сообщили в Санэпидемслужбе.