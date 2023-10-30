Санэпидемслужба потребовала закрыть в Минской области ларьки с шаурмой и хот-догами. Сколько и что в них нашли?

Опубликовано: 30.10.2023 13:33 , Обновлено: 30.10.2023

Врач-гигиенист отделения гигиены питания Минского областного центрс гигиены О.А.Финская сообщила, что в области в октябре было проверены 24 ларька с хот-догами, шаурмой и т.п. Все из них получили замечания. А часть даже потребовали закрыть.

“За период с 4 по 13 октября 2023 года надзорными мероприятиями охвачено 35 объектов 23-х субъектов хозяйствования. Нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявлены в каждом из посещенных объектов”, - сообщили в Санэпидемслужбе области.

В основном, среди нарушений были:

продукты без маркировки (с неполной маркировкой),

просроченные продукты,

нарушения условий хранения продукции,

неудовлетворительное санитарное состояние помещений и инвентаря, оборудования,

несоблюдения правил личной гигиены и др.

Проверяющие также провели лабораторные исследования блинчиков, шаурмы и т.п. В итоге, в 7-ми ларьках пробы пищевой продукции оказались не отвечающими установленным требованиям.

Ещё в 7-ми были обнаружены “нестандартные пробы смывов с технологического оборудования, производственного инвентаря и посуды (по микробиологическим показателям)”.

По результатам проведенных проверок всем 23-м объектам общепита выдали предписания об устранении выявленных нарушений. Ещё 15-ти вынесли предписания об изъятии бракованной и просроченной продукции на более, чем 100 кг.

А вот 3 объектам “предложили” приостановить деятельность, 6-ти “предписали” приостановить (запрет) производство и реализацию.

“В отношении ответственных лиц по 18 объектам начаты административные процессы (будут применены меры административной ответственности в виде штрафа)”, - сообщили в Санэпидемслужбе.