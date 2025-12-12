«С вас — мозги» - Турчин пообещал НАН Беларуси деньги на импортозамещающие кристаллы

Опубликовано: 12.12.2025 13:38 , Обновлено: 12.12.2025

В пресс-службе правительства Беларуси сообщили, что премьер-министр Александр Турчин на Международной конференции по сотрудничеству в области науки пообещал финансирование совместного проекта НАН Беларуси и БГУ. Учреждения планируют выращивать "импортозамещающие" кристаллы для лазеров и оптоволокна.

Впрочем, Александр Турчин сразу же спросил, когда результат проекта можно будет запустить в виде серийного производства. В ответ разработчики не стали называть точные сроки, пообещав реализовать проект в ближайшей перспективе.

«С нас — финансовая помощь, с вас — мозги», — резюмировал достигнутую договорённость премьер-министр Беларуси.

Также глава Совмина заинтересовался затратами на создание «экологически чистого биопрепарата нового поколения для борьбы с сельскохозяйственными вредителями».

Но и тут он призвал учёных не забывать про коммерциализацию.

«Самое главное… чтобы это было выгодно, хорошо продавалось и давало хорошие результаты. Если есть желание — мы с удовольствием вас ждём», — заявил Александр Турчин.