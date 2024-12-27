С бренди и маршмеллоу. В минском ресторане предложили "грудное молоко". Сколько стоит?

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Опубликовано: 27.12.2024 21:01 , Обновлено: 27.12.2024

В меню одного из минских ресторанов предложили "грудное молоко" с любопытным составом: в напиток входит бренди, маршмеллоу и не только. А стоят 300 мл "молока" 20 рублей.

Кроме бренди и маршмеллоу, в составе напитка - молоко (чье, не уточнили), сливки и ваниль. А подают его, судя по картинке в меню, в бутылочке для кормления детей с соской сверху.

В описании к ролику его автор сказала, что “грудное молоко” можно найти в столичном ресторане “Гости”.

“Я, как кормящая мать, вам скажу: 20 р за 300 мл - это очень мало!” - заявила одна комментаторша.

“Явно для малышей лет 40”, - предположила другая.

Кто-то же заметил в этом напитке “идею для стартапа”.