С 2023 года некоторым белорусам руководство сможет сокращать отпуск. Подробности

Опубликовано: 23.12.2022 09:49 , Обновлено: 23.12.2022

На Национальном правовом интернет-портале опубликовали постановление Совета Министров № 888 от 19 декабря, согласно которому некоторым белорусам с 2023 года смогут уменьшать срок отпуска.

В частности, это касается государственных служащих. Согласнодокументу, со следующего года правительство решило обновить форму контрактов для них.

Так, в постановлении прописано, что наниматели могут сокращать чиновникам трудовой отпуск:

на соответствующее число прогулов;

в случае опоздания на работу более 3 часов в день без уважительных причин.

Однако отпуск не может быть менее 24 дней.

При этом, могут лишать премии. Например, за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины, срыв сроков выполнения задания либо использование госимущества не в служебных целях.

Также в документе прописано, что наниматель может выплачивать работнику единовременное пособие на оздоровление, а также материальную помощь в связи с непредвиденными материальными затруднениями.