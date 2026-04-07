С 1 июля 2026 года некоторые банковские переводы белорусов будут блокировать автоматически

Опубликовано: 07.04.2026 07:44 , Обновлено: 07.04.2026

В Минске прошло межведомственное совещание на тему борьбы с мошенниками и потери денег белорусов из-за их действий. В нем приняли участие ОАЦ (Операционно-аналитический центр), МВД (Министерство внутренних дел), представители Следственного комитета, Нацбанка (Национального банка), Минсвязи (Министерства связи).

Чиновники подчеркнули, что с 1 июля 2026 года подозрительные банковские переводы будут блокироваться автоматически. И лишь потом специалисты служб безопасности банков будут рассматривать их лично.

Сколько времени будет уходить на проверку переводов, пока неясно. Будут ли в таком случае заблокированы и сами банковские карты, пока не сообщается.

Тем временем признаком того, что действия с картой являются подозрительными, будет то, что картой воспользуются за границей, притом что последняя операция по ней была недавно в Беларуси.

Белорусам, планирующим выезд за границу, придется в таких случаях быть готовыми к блокировке операций или каким-то образом предупреждать свои банки о загранпоездке. Кстати, некоторые из них финучереждений уже просят своих клиентов сообщать о выезде за пределы страны заранее.