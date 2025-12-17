Рост ВВП Беларуси снова замедлился

Опубликовано: 17.12.2025 11:35 , Обновлено: 17.12.2025

Национальный статистический комитет (Белстат) сообщил, что рост ВВП Беларуси на конец ноября составил 1,3% - это меньше, чем было в октябре.

По данным Белстата, объем ВВП в рублях составил 258 млрд. А индекс-дефлятор (фактически рост цен на все производимые в стране товары и услуги) вырос до 113,3%.

В октябре, по данным Белстата, рост ВВП составил 1,5%. А индекс-дефлятор был на уровне 113%.

Таким образом, экономика страны все дальше от плана, озвученного правительством в начале года. Тогда Роман Головченко, будучи премьер-министром, говорил о том, что рост ВВП более опережать средний мировой показатель.

“Рост экономики запланирован на уровне 4,1%, что выше темпов развития мировой экономики”, - говорил глава правительства.

Тем не менее Международный валютный фонд (МВФ) в октябре спрогнозировал для Беларуси рост экономики по итогам 2025 года на уровне 2,1%.