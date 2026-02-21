Россия усилит таможенный контроль на границе Беларуси. Коснется ли простых белорусов?

Опубликовано: 21.02.2026 15:46 , Обновлено: 21.02.2026

Вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук объявил, что Россия введёт полноценный таможенный контроль на границе с Беларусью и Казахстаном — ближайшими странами-союзницами, участниками Таможенного союза (ТС), который предполагает единое таможенное пространство.

«Сразу хочу сказать, что это не какая-то временная кампания, мы будем этот контроль продолжать постоянно, — утверждает Оверчук. — На наш рынок попадают товары, которые создают недобросовестную конкуренцию нашему внутреннему рынку. И здесь мы настроены на очень жесткие меры для того, чтобы пресекать эту недобросовестную практику».

По его словам, в сентябре 2026 года Федеральная таможенная служба (ФТС) России начнёт с того, что усилит контроль с помощью мобильных групп на границах с Беларусью. Такие группы работают и сейчас и отслеживают перевозку оптовых партий товаров.

Таким образом, меры российских властей в первую очередь коснутся компаний, а не физлиц. И путешественникам на машинах, скорее всего, не придётся отстаивать очереди на границе Беларуси с Россией в ожидании проверки.

Российский чиновник также напомнил, что российские органы контроля уже получили право отменять действие на территории РФ выданных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сертификатов и деклараций.

Это не первый случай, когда российские власти действуют не в духе Таможенного союза и вводят протекционистские меры в отношении других стран ЕАЭС.

Так, Россия с 1 апреля 2026 года готовит ужесточение правил ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Опубликованный проект постановления Минпромторга РФ фактически ликвидирует популярную схему экономии на таможенных платежах при импорте машин через Беларусь, Киргизию и Казахстан.

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