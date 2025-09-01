Россия предложила собирать свои поезда в Беларуси

Опубликовано: 01.09.2025 08:14 , Обновлено: 01.09.2025

Директор российского холдинга АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа заявил, что рассматривает возможность локализации производства в Беларуси. Причиной он назвал перегруженность российских заводов.

«Все наши российские заводы перегружены, поэтому мы готовы перенести часть производства в Беларусь. Как только появятся конкретные заказы — начнём сборку», — пообещал Липа, заявив, что Совмин Беларуси не против такого развития событий.

По его словам, в качестве производственной площадки рассматривается депо в Барановичах, где проходит оценка инфстратруктуры. Гендиректор российского холдинга заявил, что за последние пять лет поставки в Беларусь железнодорожной техники и комплектующих превысил 13 миллиардов российских рублей (480 млн рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что власти Беларуси возлагают надежды на другого производителя железнодорожной техники - швейцарскую компанию Stadler, у которой есть завод пол Минском в Фаниполе.

Однако швейцарская компания не подтвердила подписание контракта с Белорусской железной дорогой на поставку 65 поездов. В компании заявили, что переговоры действительно велись, но никакие соглашения не были подписаны.

Stadler опровергла заключение контракта с БелЖД о поставке 65 поездов — Office Life