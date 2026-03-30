Российский "Мираторг" продает свою фирменную бургерную в Минске. Проработала год

Опубликовано: 30.03.2026 10:18 , Обновлено: 30.03.2026

В Минске выставили на продажу заведение «Стейк & Бургер», которое принадлежит крупнейшему в России производителю мяса — компании «Мираторг». Соответствующее объявление появилось на портале недвижимости Realt.

Что удивительно, ресторан, работавший под брендом российского агрохолдинга, открылся в белорусской столице всего год назад, в марте 2025 года. Кафе располагалось в популярном ТРЦ Galleria Minsk на шестом этаже. Сейчас же заведение продают за 163 тыс. рублей, около $55 тыс.

Сеть бургерных от «Мираторга» активно развивается в России. Ее точки есть в Москве, Калининграде, Белгороде и других городах. Заведения работают в формате быстрого обслуживания (fast casual), предлагая стейки и бургеры.

При этом в меню используется не только стандартное мясо, но и, и как заявляют в “Мираторге”, премиальные позиции: котлеты из мраморной говядины Black Angus, розовая телятина, а также говядина сухого вызревания.

В Беларуси отношение к мясной продукции из России весьма неоднозначное. Ее почти не найти на прилавках магазинов, а в соцсетях при обсуждении часто можно услышать, что лучшая колбаса или котлеты - только у белорусских мясокомбинатов. Весьма вероятно, что компания, популярная в России, не учла особенности белорусского рынка и менталитета.

Тем временем, в самой России репутация бренда в последнее время оказалось под угрозой из-за скандальных обвинений. В марте 2026 года получили распространение никем не подтверждённые версии о возможной косвенной причастности крупных агропромышленных холдингов, и в первую очередь «Мираторга», к событиям в Сибири, где массово убивают коров.

По словам некоторых россиян, они винят компанию якобы в причастности к “массовому принудительному убою скота в личных подсобных хозяйствах”. Как утверждают авторы некоторых публикаций, уничтожение поголовья у мелких фермеров могло способствовать устранению конкуренции.

Несмотря на то, что официальные расследования не подтвердили организационную роль холдинга, в Telegram-каналах и региональных СМИ распространились призывы к бойкоту продукции “Мираторга”.

Сам агрохолдинг ситуацию официально не комментировал, оставив эти обвинения на уровне слухов.