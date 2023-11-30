«Рано или поздно придётся решать» - В Администрации Лукашенко рассказали о планах обзавестись собственным торговым флотом

Опубликовано: 30.11.2023 11:04 , Обновлено: 30.11.2023

Белорусские чиновники вновь заговорили о развитии собственной портовой инфраструктуры и создании своего торгового флота. На этот раз этими планами поделился замглавы Администрации президента Беларуси Максим Ермолович.

Выступая в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, Ермолович отметил, что в условиях западных санкций и ограничений страна начала активно развивать торговлю со странами Африки, Азии и Латинской Америки, следовательно, нуждается в выгодных схемах транспортировки товаров морскими путями.

“Мы должны задуматься о собственном флоте, о собственной портовой инфраструктуре, выстраивать транспортную систему до портов”, - процитировало Ермоловича агентство Sputnik.

По словам замглавы Администрации президента, сейчас Беларусь совместно с российскими коллегами отрабатывает наиболее выгодные железнодорожные маршруты - как до морских портов, так и до конечного потребителя. Но касательно инфраструктуры, по его словам, Беларуси необходимо “идти по всему миру, искать возможности, где будет присутствовать в портах со своими товарами”.

“Торговый флот – одна из задач, которую страна рано или поздно будет решать, чтобы не зависеть от перевозчиков, которые диктуют свои условия”, - пояснил Ермолович.

Отметим, что вопрос создания собственного торгового флота белорусские чиновники самых разных уровней поднимают уже не первое десятилетие. Еще в 2009 году Николай Верховец, занимавший тогда пост первого замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси, заявил, что около 20 млн тонн белорусских грузов ежегодно нуждаются в транспортировке морем. Он обратил внимание на то, что для этих целей выгоднее было бы использовать собственный морской флот.

Два года назад премьер-министр Роман Головченко заявил, что правительство Беларуси рассматривает возможность создания собственного морского грузового порта и грузового флота. По словам премьера, западные санкции подтолкнули Беларусь к выработке новой, более выгодной схемы транспортировки нефтепродуктов. Премьер заявил, что будет найдено решение и по остальной продукции, отгружаемой через морские порты, в том числе по калийным удобрениям.

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