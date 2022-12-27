Работающих белорусов за год стало на 62,3 тыс. меньше

Опубликовано: 27.12.2022 09:44 , Обновлено: 27.12.2022

В экономике Беларуси в ноябре 2022 года было занято 4 млн 192,9 тыс. человек, сообщил Белстат. Это на на 62,3 тыс. меньше (-1,46%), чем в ноябре 2021 года

А в сравнении с октябрем 2022 года число занятых уменьшилось на 2,7 тыс. человек.

При этом по данным Белстата, прирост числа занятых отмечался в августе и октябре, однако в сентябре началось снижение.

Кстати, в службах занятости государств ЕАЭС на конец октября было зарегистрировано 939 тыс. безработных. По данным департамента статистики ЕЭК, это на 72,2 тыс. меньше, чем было по итогам сентября (1 млн 11,2 тыс.).

В Беларуси зарегистрировали меньше всего безработных (к общей численности рабочей силы) — 0,1% (5,9 тыс. человек; в январе — 6,3 тыс.).

К слову, премьер-министр Роман Головченко в конце ноября заявил, что в Беларуси «сохраняется стабильная и управляемая ситуация на рынке труда».

«По итогам 10 месяцев численность занятых в экономике сохранена практически на уровне прошлого года — 4 млн 220 тыс. человек. Уровень общей безработицы составляет менее 4%», — сказал он.