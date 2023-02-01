Работающих белорусов в 2022 году стало на один Гомельский район меньше
В экономике Беларуси в декабре 2022 г. было занято 4 млн 189,6 тыс. человек, сообщил Белстат. Это на 67,6 тыс. человек меньше, чем в декабре 2021 года.
В масштабах всего 2022 года количество увольнений превысило число трудоустройств на 71 770 и составило более 709,5 тыс.
Для сравнения: в Гомельском районе по последним данным Белстата проживало 69 811 человек, в Жодино — 64 531, Речице — 65 561, Жлобине — 77 219.
[info_b]Отметим, что в оперативный отчет Белстата не включаются микро- и малые предприятия без ведомственной подчиненности.[/info_b]
В сравнение с 2021-м количество увольнений в прошлом году сократилось на 4%, а число принятых на работу на — на 4,4%.
В 2022 году количество принятых на работу превысило количество нанятых лишь в:
- пищевой промышленности (+1 636 человек);
- в фармацевтике (+21);
- в машиностроении (+2 077);
- деятельности по уходу в специализированных учреждениях и социальных услугах (+1 000).
По всем остальным видам деятельности, включенным в отчет Белстата, увольняли больше, чем принимали на работу. Например, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах уволенных было на 6444 больше, чем принятых на работу, в горнодобывающей промышленности — на 381 человек, в образовании — на 5,18 тыс., в здравоохранении — на 28.