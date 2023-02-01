Работающих белорусов в 2022 году стало на один Гомельский район меньше

Опубликовано: 01.02.2023 17:09 , Обновлено: 01.02.2023

В экономике Беларуси в декабре 2022 г. было занято 4 млн 189,6 тыс. человек, сообщил Белстат. Это на 67,6 тыс. человек меньше, чем в декабре 2021 года.

В масштабах всего 2022 года количество увольнений превысило число трудоустройств на 71 770 и составило более 709,5 тыс.

Для сравнения: в Гомельском районе по последним данным Белстата проживало 69 811 человек, в Жодино — 64 531, Речице — 65 561, Жлобине — 77 219.

[info_b]Отметим, что в оперативный отчет Белстата не включаются микро- и малые предприятия без ведомственной подчиненности.[/info_b]

В сравнение с 2021-м количество увольнений в прошлом году сократилось на 4%, а число принятых на работу на — на 4,4%.

В 2022 году количество принятых на работу превысило количество нанятых лишь в:

пищевой промышленности (+1 636 человек);

в фармацевтике (+21);

в машиностроении (+2 077);

деятельности по уходу в специализированных учреждениях и социальных услугах (+1 000).

По всем остальным видам деятельности, включенным в отчет Белстата, увольняли больше, чем принимали на работу. Например, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах уволенных было на 6444 больше, чем принятых на работу, в горнодобывающей промышленности — на 381 человек, в образовании — на 5,18 тыс., в здравоохранении — на 28.