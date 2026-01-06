Прокуратура обязала банк вернуть проценты по кредитам более 1,5 тыс. белорусам

Опубликовано: 06.01.2026 15:15 , Обновлено: 06.01.2026

Более 1,5 тыс. белорусов должны будут получить незапланированные выплаты от одного из банков. Они, как ни странно, полагаются тем, кто взял в этом банке кредит, причём ещё весной 2022 года. Так решила Генеральная прокуратура Беларуси после очередной проверки финансового учреждения.

Название банка, куда Генпрокуратура пришла с проверкой, в ведомстве не уточнили, рассказав лишь общие обстоятельства проведённых надзорных мероприятий.

По мнению прокуратуры, банк нарушил гражданское и банковское законодательство, установив в апреле 2022 года фиксированную процентную ставку по кредитам. Причём условия кредитования, как выяснили проверяющие, были изменены в одностороннем порядке, то есть клиентов, оформивших кредит ранее на других условиях (переменной ставке, напрямую зависящей от размера ставки рефинансирования Нацбанка), просто уведомили по факту, что теперь придётся платить строго фиксированную сумму.

“Поскольку с 2023 года ставка рефинансирования менялась в сторону снижения, по изначальным условиям договоров размер процентов по кредиту подлежал уменьшению”, - пояснили в Генпрокуратуре.

То есть по сути банк таким образом попытался застраховать себя от упущенной выгоды в случае снижения ставки рефинансирования Нацбанка, но Генпрокуратура такие существенные изменения условий кредитования в одностороннем порядке посчитала незаконными. В результате, как выяснили в ведомстве, более полутора тысячам белорусов пришлось платить проценты по кредитам в завышенном размере, что проверяющие расценили как необоснованное обогащение.

Для финансового учреждения всё закончилось дисциплинарной ответственностью - представлением от заместителя генерального прокурора (такая правовая форма выговора, которая требует от нарушителя устранения нарушений во избежание более сурового наказания) и требованием возврата клиентам незаконно полученных от них денег.

В результате дополнительные соглашения к договорам, фиксирующие новую неплавающую ставку и, по сути, ущемляющие права клиентов, признали недействительными. Теперь банку предстоит вернуть не только все деньги, необоснованно полученные от клиентов, но ещё и проценты за пользование их деньгами, а также пеню за неправильно начисленные и взысканные проценты по кредитам.

Кстати, в самой Генпрокуратуре подобные проверки планируют провести и в отношении других банков, о чём ведомство уже уведомило Национальный банк страны.