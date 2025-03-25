Производитель квадроциклов пополнил состав резидентов «Великого камня». Какие планы?

Опубликовано: 25.03.2025 15:09 , Обновлено: 25.03.2025

В индустриальном парке «Великий камень» появился новый резидент — белорусская компания ООО «МотЭра». Компания решила производить квадроциклы, обещая применить «современные решения».

«МотЭра» запланировала выпустить линейку из шести моделей, рассчитанных на разные возрастные категории. В сравнении с конкурентами, как заверили представители предприятия, квадроциклы нового резидента «Великого камня» будут отличаться повышенной мощностью двигателей и увеличенной грузоподъёмностью.

Продукцию планируют поставлять в основном на экспорт, но и на внутренний рынок Беларуси тоже.

Компания пока не сообщила сроки, цены и возможные прототипы моделей.

Однако журналисты Telegraf.news выяснили, что, согласно данным ЕГР Республики Беларусь, ООО «МотЭра» зарегистрировано 5 февраля 2025 года.

Тем временем в Минске есть магазин компании с созвучным названием «Мотоэра», в ассортименте которого можно найти с десяток моделей китайских квадроциклов Yacota и два квадроцикла Motera: Evo Long 220 Pro и Tank 220 Pro. Цены на эти модели варьируются от 10300 до 11800 рублей.

Ранее в Беларуси уже предпринимались попытки производства квадроциклов. Так, в 2007 году ОАО «Горизонт» выпустило серию из семи моделей квадроциклов совместно с китайской компанией. О каком-либо продолжении этого проекта не сообщалось.

А в 2018 году на базе завода «Оптрон» при Академии наук Беларуси разрабатывались бесшумные квадроциклы с автопилотом для силовых структур. Неизвестно, получил ли этот проект дальнейшее развитие.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в «Великом камне» собирались производить электровелосипеды.

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