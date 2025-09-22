Продуктовая сеть предложила белорусам акцию два продукта по цене одного. Как это работает?

Опубликовано: 22.09.2025 19:04 , Обновлено: 22.09.2025

В популярном среди белорусов сервисе Edostavka объявили об акции, которая продлится с 22 по 26 сентября. В этот период некоторые товары в онлайн-магазине можно будет купить фактически с 50% скидкой.

Для этого надо будет купить два товара, а оплату с покупателей попросят как за один.

[inf]Акция распространяется только на пару из 2 одинаковых товаров. Но стоит помнить, что итоговая сумма с учётом скидки будет отображена только на странице оформления заказа. А в корзине стоимость будет указана без учёта акции.[/inf]

Также участникам стоит помнить, что при редактировании заказов товары добавляются по полной стоимости, и акция действовать уже не будет.

Едоставка объявила точные сроки действия скидки: с 10:30 22.09.2025 до 08:00 26.09.2025.

В акции будут участвовать не все товары онлайн-магазина. Только те, что в специальном разделе и со специальной пометкой “2=1” и их не так уж и много. Но все же.

Среди предложений:

Ореховая паста,

Оливковое масло,

Лапша быстрого приготовления,

Плввненные сырки,

Сладости,

Консервы,

Соусы и даже мука.

Также на акции оказались батарейки и мицеллярная вода.

В то же время, конкурентная сеть “Соседи” объявила об акции по 28 сентября. Там не предлагают два по цене одного, зато пообещали при покупке на общую сумму от 200 рублей +10 подарочных бонусов на карту-”Купилку”.