Продавцы на Wildberries пожаловались на покупателей из Беларуси. Кто-то даже поднял цены «на 20% выше для Беларуси»

Опубликовано: 22.11.2025 09:08 , Обновлено: 22.11.2025

Продавцы на одном из самых популярных маркетплейсов в Беларуси — Wildberries — пожаловались на поведение клиентов и даже заявили, что ставят специальные наценки для покупателей из Беларуси. Насколько этот процесс массовый — неясно. Но в Threads развернулась дискуссия на эту тему.

Причина [link href=“https://www.threads.com/@luna.belarus/post/DRUk_zHDPdd?xmt=AQF0ErjMSkOQbCaErqjuvVeP1pmcuTHWEV-vBIJQGlNYp2lSw5kwjQEuYps9knIQBgUdSvYe&slof=1” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] жалоб [/link] продавцов — в волне возвратов товаров, которая бьёт по карману предпринимателей.

«Как же надоели возвраты!»

Всё началось с полного отчаяния поста одной из продавщиц на маркетплейсе. Она пожаловалась на покупателей, которые массово заказывают её товар — 3D-стикеры — а затем отказываются от них, даже не вскрыв упаковку. Это значит, что покупатели даже не смотрели на заказ, и причина отказа точно не в том, что сам товар не понравился.

«Стикеры едут обратно к нам на ПВЗ (пункт выдачи заказов). Мы платим сначала за логистику к покупателю ~ 4 byn, потом возвратная логистика ~8 byn», — сообщила продавец.

Но и на этом ещё не всё. Товар, побывавший в пути, уже нельзя продать как новый. Его приходится переупаковывать и снова платить за доставку. Цикл повторяется. «Ну ладно не понравились бы и тогда отказ, но коробка даже не вскрывалась», — прокомментировала продавец.

«Коэффициент цены на 20% выше для Беларуси»

Судя по обсуждению, такие истории случаются и с другими продавцами. Одна из пользовательниц рассказала, что продаёт блокноты, и покупатели достают их из упаковки на пунктах выдачи, но потом отказываются, после чего товар приходит следующим клиентам помятым.

Нашлось и радикальное решение. В ответ на жалобы появился комментарий, по-видимому, от другого продавца, который заявил: «Мы просто установили коэффициент цены на 20% выше для Беларуси из-за огромного количества таких возвратов». По его словам, заказов из других регионов хватает, и подобная мера позволяет сохранить и нервы, и рентабельность.

[inf]

Как работает возврат?

Возвратная логистика — это процесс возврата товара от покупателя обратно продавцу. На маркетплейсах, подобных Wildberries, расходы на обратную пересылку часто ложатся на предпринимателя, особенно если возврат происходит не по браку, а по желанию клиента.

[/inf]

Что ответили покупатели

Почему же клиенты маркетплейсов отказываются от заказов? Сообщество в Threads выдвинуло несколько версий. Самая популярная — ценовая. «У меня есть догадка, почему не вскрыты. Цена поменялась. Они перезаказали дешевле», — написал один из пользователей. Действительно, если за время доставки товар успевает попасть на акцию, покупателю выгоднее оформить новый заказ по сниженной цене, а от первого отказаться.

А цены на маркетплейсах пляшут очень часто. Например, конфеты на стевии без сахара от известного российского производителя могут утром стоить 50 рублей за килограмм, а к вечеру упасть до 35 рублей. Естественно, что в таком случае потребитель будет стремиться сэкономить и перезакажет товар по более подходящей цене.

При этом в обсуждении нашлись и те, кто открыто защищает такой подход. «Честно так … на вас. Вы барыги… Зачем мне переплачивать, если за это время я нашел товар подешевле? Мне важна только личная выгода и все», — заявил другой участник дискуссии.

Тем временем нашлись и покупатели, которые поддержали предпринимателей. «Я самый сознательный покупатель, у меня 98% выкупов, я оплачиваю заказы сразу, так как не планирую отказываться», — пишет одна из пользовательниц.

Что в итоге?

Ситуация выглядит как замкнутый круг. Покупатели ищут лучшую цену и подстраиваются под свистопляску с ценами на маркетплейсах, которую устраивают сами же продавцы. А те, неся убытки от возвратов, вынуждены закладывать эти риски в стоимость товаров. В конечном счёте, платят по счетам все — и продавцы, и покупатели. Кажется, маркетплейсам пора задуматься, как остановить эту гонку вооружений между продавцами и покупателями, которая в итоге приводит к серьёзному росту цен.