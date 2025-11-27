Продали квартиру? На белорусской таможне объяснили, как правильно вывезти деньги за границу

Опубликовано: 27.11.2025 13:38 , Обновлено: 27.11.2025

Как правильно провозить через границу наличные, полученные от продажи квартиры в Беларуси? Если не соблюсти строго определённую законом процедуру, можно заработать "уголовку" и лишиться всех денег. В пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси (ГТК) объяснили нюансы.

Поскольку при продаже квартиры речь идёт о существенной сумме, на границе придётся заполнять пассажирскую таможенную декларацию (и приложение к ней). Она является обязательной при перемещении через границу суммы, превышающей 10 тыс. долларов в эквиваленте. К декларации обязательно нужно приложить официальные документы, подтверждающие происхождение денежных средств - в случае с продажей квартиры это может быть нотариально заверенный договор купли-продажи недвижимости.

Следует учесть, что пересекать границу придётся по красному коридору . Официально декларантом выступает непосредственно тот человек, который и проводить деньги через границу. Однако нередко бывает так, что наличные денежные средства этому человеку не принадлежат, а он выступает лишь посредником в передаче денег бывшему собственнику жилья, выехавшему из страны ранее и продавшему свою квартиру или дом в Беларуси по доверенности.

В этом случае декларант должен заполнить графу 3 приложения к декларации, указав в ней сведения о непосредственном владельце перевозимых денег.

Кроме того, в графе 4 приложения к декларации необходимо проставить галочки, указав источник происхождения денежных средств.

Отметим, что если не задекларировать крупную сумму денег при пересечении границы, можно получить не только крупный штраф, но даже уголовную судимость. За небольшую сумму нарушителю грозит административное наказание в виде штрафа до 30 базовых величин (то есть 1260 рублей на сегодня) и лишь потенциальная конфискация незадекларированной наличности. А вот если не задекларировать наличные в крупном размере (то есть от 30 тыс. долларов в эквиваленте), уже грозит уголовное наказание по статье за контрабанду (часть 2 статьи 228). Она помимо штрафа предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет .