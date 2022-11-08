"Проблема фактически снята,.. но все равно остаётся" - На ТВ рассказали, что с производством офисной бумаги в Беларуси

Опубликовано: 08.11.2022 12:24 , Обновлено: 07.02.2023

Заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Александр Пшенный заявил 7 ноября в эфире гостелеканала СТВ, что в Беларуси решили проблему с производством офисной бумаги. Правда, потом сказал, что проблема всё-таки "остается".

“Сейчас проблема фактически снята”, - [link href=“https://ctv.by/kak-reshili-problemu-s-nehvatkoy-ofisnoy-i-stoimostyu-gazetnoy-bumagi-otvetil-zampred-bellesbumproma” rel=“noopener” target=“_blank”] начал [/link] свое выступление замглавы госпредприятия.

Но потом признался, что ещё есть “остатки комплексных проблем, которые были с разрушением всех логистических связей”. Он напомнил, что европейские поставщики отказались сотрудничать с белорусскими и российскими производителями бумаги “по политическим мотивам”.

Александр Пшенный рассказал, что в результате белорусские предприятия “были вынуждены на первом этапе начинать производство неотбеленной целлюлозы, а уже из нее уже делать неотбеленную продукцию”. Однако позже Беллесбумпром нашел “альтернативных поставщиков”. Вскоре и те же самые европейские партнеры буквально через месяц-три вернулись.

“Но проблема все равно остается. Мы ставим перед собой задачу, чтобы совместно с российскими компаниями, а мы были зависимы от финнов, шведов, построить такие производства, которые смогут полностью заместить такие ключевые… Они не основные. У нас в бумаге порядка 95 % – все свое: лес, сырье”, - рассказал замглавы Беллесбумпрома.

Мало того, по словам Александра Пшенного, бело Омская бумага росла в цене из-за того, что выросла стоимость белорусского леса. “И он рос по сравнению с европейскими”, - признался эксперт.

“Цена росла всего лишь один раз в году, это было в июне. И потом мы по предложениям Мининформа эту цену снизили, и фактически с тех пор она больше не растет. Затраты у нас растут, все равно есть. И выпуск газетной бумаги для внутреннего рынка мы дотируем за счет того, что большую часть поставляем на экспорт. И за счет валютной выручки мы дотируем производство в Беларуси. Приходится даже такими непопулярными методами”, - признался представитель Беллесбумпрома.