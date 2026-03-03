Приорбанк сообщил о сбое в проведении платежей

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Опубликовано: 03.03.2026 11:27 , Обновлено: 03.03.2026

Один из крупнейших частных банков Беларуси "Приорбанк" уведомил клиентов о временных проблемах с проведением транзакций. Как сообщается в официальном заявлении финучреждения, в настоящее время "наблюдаются задержки с проведением платежей".

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Работу системы переводов починили.

В банке заверили, что технические специалисты уже занимаются устранением неполадок. “Наша команда работает над оперативным восстановлением систем”, – говорится в сообщении.

Банке принес извинения клиентам за доставленные неудобства.

О сроках восстановления сервисов в полном объеме в Приорбанке пока не сообщили.