Приорбанк сообщил о сбое в проведении платежей
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Один из крупнейших частных банков Беларуси "Приорбанк" уведомил клиентов о временных проблемах с проведением транзакций. Как сообщается в официальном заявлении финучреждения, в настоящее время "наблюдаются задержки с проведением платежей".
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Работу системы переводов починили.
В банке заверили, что технические специалисты уже занимаются устранением неполадок. “Наша команда работает над оперативным восстановлением систем”, – говорится в сообщении.
Банке принес извинения клиентам за доставленные неудобства.
О сроках восстановления сервисов в полном объеме в Приорбанке пока не сообщили.