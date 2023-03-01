Приорбанк сообщил о проблемах с картами VISA

Опубликовано: 01.03.2023 18:06 , Обновлено: 27.03.2023

В Приорбанке 1 марта сообщили, что их карты VISA не могут обеспечить платежи в интернете, где требуется подтверждение 3D-Secure. В банке посоветовали клиентам временно платить с помощью Mastercard.

“По техническим причинам по карточкам Visa временно недоступны операции в интернете, требующие подтверждения 3D-Secure. Остальные платежи по карточкам Visa проходят в обычном режиме”, - сообщили в Приорбанке.

Там рассказали, что карты Mastercard можно “оперативно” выпустить в любом отделении банка. Но сколько точно займет это времени, не уточнили.

“Вы также можете воспользоваться оплатой через ЕРИП, в случае если торговая точка представлена в этой системе”, - посоветовали в Приорбанке не самый удобный, зато рабочий, способ оплаты.

В банке извинились за неудобства и пообещали исправить ситуацию. Сроки восстановления полноценной работы карт VISA там не сообщили.