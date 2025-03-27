"Премиальная" российская сеть бургерных пришла в Беларусь. Где начнут продавать котлеты из мраморной говядины?

Опубликовано: 27.03.2025 08:31 , Обновлено: 27.03.2025

Крупнейший российский производитель мяса "Мираторг" решил зайти в Беларусь с фирменной сетью бургерных. Первую точку "Стейк & Бургер", которую компания позиционирует как "премиальную бургерную", планируют открыть в Минске этой весной.

Согласно информации, размещённой компанией на официальной страничке в Instagram, первый ресторан в белорусской столице появится в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk, на шестом этаже.

Привлекать посетителей бургерная решила следующими фирменными стейками “Мираторг” и крафтовыми бургерами по авторским рецептам бренд-шефа. В меню пообещали следующие варианты бургеров:

с сочной котлетой из мраморной говядины Black Angus,

с розовой телятиной,

с говядиной сухого вызревания,

с Вагю и курицей.

По информации издания Office Life, сейчас в новую бургерную в Минске набирают сотрудников. Зарплаты, которые предлагают в новом заведении - от 1700 рублей .

Точки бургерных компании “Мираторг” есть по всей России - от столичной Москвы до Калининграда, Белгорода и других крупных городов. Специально для своей ресторанной сети агропромышленный холдинг “Мираторг” в Брянской области в 2023 году запустил отдельную линию по производству котлет.