"Премиальная" российская сеть бургерных пришла в Беларусь. Где начнут продавать котлеты из мраморной говядины?
Крупнейший российский производитель мяса "Мираторг" решил зайти в Беларусь с фирменной сетью бургерных. Первую точку "Стейк & Бургер", которую компания позиционирует как "премиальную бургерную", планируют открыть в Минске этой весной.
Согласно информации, размещённой компанией на официальной страничке в Instagram, первый ресторан в белорусской столице появится в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk, на шестом этаже.
Привлекать посетителей бургерная решила следующими фирменными стейками “Мираторг” и крафтовыми бургерами по авторским рецептам бренд-шефа. В меню пообещали следующие варианты бургеров:
- с сочной котлетой из мраморной говядины Black Angus,
- с розовой телятиной,
- с говядиной сухого вызревания,
- с Вагю и курицей.
По информации издания Office Life, сейчас в новую бургерную в Минске набирают сотрудников. Зарплаты, которые предлагают в новом заведении - от 1700 рублей .
Точки бургерных компании “Мираторг” есть по всей России - от столичной Москвы до Калининграда, Белгорода и других крупных городов. Специально для своей ресторанной сети агропромышленный холдинг “Мираторг” в Брянской области в 2023 году запустил отдельную линию по производству котлет.