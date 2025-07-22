Премьер Турчин предложил Танзании развивать туризм. Чем страна может заинтересовать белорусов?

Опубликовано: 22.07.2025 16:53 , Обновлено: 22.07.2025

Премьер Беларуси Александр Турчин принял в Доме Правительства с официальным визитом премьер-министра Танзании Кассима Маджаливу Маджаливу. На встрече глава Совмина предложил тому развивать туризм.

“Беларусь видит значительные перспективы для наращивания взаимодействия с Танзанией в машиностроении, нефтехимии, медицине, туризме”, - сказал во время беседы Александр Турчин.

“Пусть незначительно, но растет товарооборот. Вместе с тем уверен, что потенциал нашего сотрудничества далеко не исчерпан. Республика Беларусь рассматривает Танзанию как важного партнера в Восточной Африке и готова поддерживать вашу страну в ее стремлении к экономическому развитию и процветанию, всемерно содействовать укреплению наших взаимовыгодных отношений”, - заявил премьер.

“Знаем о масштабных программах развития экономики Танзании, сельского хозяйства, транспортной сферы, образования и здравоохранения. Мы видим значительные перспективы для наращивания взаимодействия в таких областях, как машиностроение, нефтехимия, медицинская, пищевая и военно-техническая промышленность, туризм. Фактически присутствующие на сегодняшней встрече наши министры как раз и представляют эти направления развития экономики, которые в перспективе могли бы быть началом более интенсивного сотрудничества Беларуси и Танзании”, - рассказал Александр Турчин.

[inf]Танзания — государство в Восточной Африке. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, а на юге с Замбией, Малави и Мозамбиком. Государственные языки — английский и суахили. [/inf]

Танзания - популярное туристическое направление во всем мире, известное своим разнообразием дикой природы, потрясающими пейзажами и яркой культурой. Туризм вносит значительный вклад в экономику Танзании, ежегодно ее посещают миллионы иностранных туристов.

На территории Танзании расположена высочайшая горная вершина Африки — Килиманджаро . А ещё всемирно известный Национальный парк Серенгети , где можно наблюдать сезонные миграции животных. Не стоит забывать про кратер Нгоронгоро и остров Занзибар .

Танзания находится на расстоянии 6 800-7 000 километров от Беларуси. Однако самолёт Airbus А330-200, который недавно приобрела Белавиа, может преодолевать расстояния до 12 000 километров.