Правительство Беларуси расширило регулирование цен на стройматериалы

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Опубликовано: 05.01.2023 08:24 , Обновлено: 05.01.2023

Совет министров Беларуси 30 декабря расширил список позиций, по которым регулируются цены на строительные материалы. Также правительство продлило действие своего постановления от 6 июля 2022 года №447 до 2024 года.

Для этого глава Совмин Роман Головченко подписал постановление 30 декабря 2022 года №981.

В нем говорится, что под регулирование цен теперь также подпадают: “вуали, сети, рогожи, матрасы, картон и прочие изделия из стекловолокна (кроме стеклотканей)”, согласно коду 23.14.12 общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ.

Подробнее с постановлением можно ознакомиться тут.