Правительство Беларуси приказало снизить расходы на культуру и искусство

Опубликовано: 28.12.2022 08:56 , Обновлено: 28.12.2022

Совет Министров опубликовал постановление № 915 от 27 декабря 2022 г. «О финансировании расходов республиканского бюджета». Согласно нему, Министерство культуры должно снизить некоторые расходы.

Так, правительство приказало Минкульту снизить расходы на:

культуру и искусство — на 169, 6 тыс. BYN;

на высшее и послевузовское образование — на 42,7 тысячи BYN.

Однако в документе сказано, что за счет этого Минфин должен выделит более 200 тысяч рублей на поддержание образовательных учреждений культуры: