Правительство Беларуси приказало снизить расходы на культуру и искусство
Совет Министров опубликовал постановление № 915 от 27 декабря 2022 г. «О финансировании расходов республиканского бюджета». Согласно нему, Министерство культуры должно снизить некоторые расходы.
Так, правительство приказало Минкульту снизить расходы на:
- культуру и искусство — на 169, 6 тыс. BYN;
- на высшее и послевузовское образование — на 42,7 тысячи BYN.
Однако в документе сказано, что за счет этого Минфин должен выделит более 200 тысяч рублей на поддержание образовательных учреждений культуры:
- 65 тысяч BYN — на ремонт Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа;
- 147,3 тысячи BYN — на покупку оборудования для Минского государственного художественного колледжа имени А.К.Глебова.