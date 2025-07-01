Правительство Беларуси отменило уплату взносов в ФСЗН в ряде случаев

Опубликовано: 01.07.2025 10:58 , Обновлено: 01.07.2025

Белорусское правительство обновило перечень выплат, на которые работодателям не нужно начислять взносы в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН) и Белгосстрах. Соответствующее постановление № 395, как сообщили в Минтруда, внесло сразу несколько изменений.

Во-первых, список компенсаций , на которые не начисляются взносы, расширили. Раньше льгота касалась только выплат, предусмотренных Трудовым кодексом, а теперь — и тех, что прописаны в «иных законодательных актах».

Во-вторых, теперь наниматели могут не платить взносы за любое обучение сотрудников (будь то переподготовка или стажировка), если оно напрямую связано с их профессиональной деятельностью.

Новшество коснулось и командировок за рубеж . С этого момента суммы, которые компания платит по договорам добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время такой поездки, также освобождаются от взносов.

Ещё одно изменение коснулось призов и наград на различных мероприятиях. Раньше взносы можно было не платить только за награды для победителей соревнований или конкурсов.

Теперь же под «льготу» подпали и призёры, и даже просто участники. Правда, есть важный нюанс. Размер такой выплаты или стоимость приза должны быть чётко установлены законодательством.

Вступили в силу эти изменения, согласно документу, с 29 июня 2025 года.

Журналисты Telegraf.news недавно рассказали, как могут измениться правила уплаты взносов в ФСЗН для индивидуальных предпринимателей.

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