Повысят на 25% в 2024? В Минфине назвали сроки, когда зарплата учителей достигнет средней по стране

📊 Анализ

Опубликовано: 06.11.2023 17:19 , Обновлено: 15.11.2024

У министерства финансов Беларуси, заявил его глава Юрий Селиверстов, в планах выравнивание зарплат учителей со средней по стране. Однако даже в 2024 году выйти на такой уровень не получится, хотя обещают значительный рост.

“По учителям мы не вышли еще на ту планку, которая к 2025 году установлена, но в следующем году мы будем в графике и выйдем практически на 96% от заработной платы по экономике именно по учителям. Должны выйти на чуть больше 100% в 2025 году”, - пообещал чиновник.

Согласно данным Белстата, среднестатистическим учителем в Беларуси является женщина (86,8%) с высшим образованием (93,3%) и стажем работы более 15 лет (68,8%).

В статистическом комитете утверждают, что средняя ежемесячная получка учителя за январь-август 2023 года достигла 1,572 тыс. рублей (+13,8% за год). Это 81,07% от средней по стране.

Какой должна быть зарплата учителей в 2204 году?

Годом ранее министр образования Андрей Иванец заявил, что в 2025 году зарплата учителей должна составлять 106% от средней по стране. Но делать это решили постепенно. Как обещал министр финансов, к концу следующего года учителя должны получать не менее 96% от средней по стране.

В 2024 году, по словам министра экономики Александра Червякова, среднюю зарплату в Беларуси власти хотят довести до 2068 рублей. А значит им придется увеличить зарплаты учителей минимум до 1985 рублей. Для этого чиновникам придется придумать, как повысить зарплаты педагогов сразу на 26,27%.

[info_b]В сентябре 2023 года средняя зарплата в сфере образования (а тут уже учитываются не только учителя, но и все работники образовательных учреждений) составила 1,296 тыс. рублей, в то время, как средняя зарплата по стране, по данным Белстата, составила 1,939 рублей. Таким образом средняя зарплата работников образовательных учреждений составляет лишь 66,84% от вышеуказанной.

Пока же, по данным на сентябрь, получки работников белорусских образовательных учреждений выросли на 16,6% (рост средней по стране за это же период составил 16,1%). В прошлом году за такой же период упали на 2,3% (данные Белстата). [/info_b]