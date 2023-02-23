Потребление электроэнергии в Беларуси снизилось на 4%

Опубликовано: 23.02.2023 12:15 , Обновлено: 06.04.2023

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что в 2022 году общее потребление электроэнергии в стране упало на 4% до 38,6 млрд кВтч. Он объяснил это "влиянием внешних условий".

Что это за условия, чиновник не объяснил, однако рассказал, что простые белорусы, наоборот, нарастили потребление киловатт. Рост составил 1,7 раза, а потребили жители Беларуси в прошлом году 475 млн кВтч. Основной причиной такого скачка стало использование электроэнергии для отопления жилья и подогрева воды. За 2022 год 4,9 тыс человек получили дотации на эти цели.

Тем не менее, в планах Минэнерго запуск второго блока БелАЭС, который, по словам Каранкевича, готов на 98%. А чтобы он не простаивал без дела, власти планируют строить больше жилья с электрическим подогревом воды и отоплением, атом числе многоквартирных домов.