Посольство США в Беларуси устроило распродажу мебели от 20 рублей

Опубликовано: 15.09.2025 16:17 , Обновлено: 15.09.2025

Посольство США в Минске внезапно объявило о расродаже бывшей в употреблении мебели путем онлайн-аукциона. Причем ставки на многие предметы обстановки начинаются со смешных 20 рублей. Распродажа закончится 19 сентября 2025 в 17:30.

Среди лотов можно найти полки для книг, столы письменные, книжные шкафы, стойки, похожие на ресепшн. Также на аукционе можно найти раскладные столы за 70 рублей. А ещё трибуну за 50 рублей.

Шесть штук стульев приличного состояния, судя по фото, предлагают от 100 рублей за комплект. А МФУ - от 200 рублей.

















С чем связано настолько щедрый аукцион да ещё в посольстве, которое официально практически не ведёт деятельность в Беларуси, в диппредставительстве не пояснили. В сообщении лишь сказано, что так продают “излишки движимого имущества”.

Все товары продаются как есть, а возможности физического просмотра лотов не придусмотрена. Но на сайте аукциона есть фото лотов.

Кстати, в посольстве предупредили, что в связи с участившимися попытками мошеничества и что-бы защитить интересы добросовестных участников, ввели ограничение на количество ставок на один лот для каждого участника в размере десяти (10). А аккаунты, заподозренные в мошенничестве, будут отстранены от участия в аукционе и заблокированы без предупреждения.

Оплатить покупки можно будет на счет Посольства США в РБ в течении трех банковских (рабочих) дней после окончания аукциона.

Посмотреть товары и попробовать их купить можно по [link href="https://online-auction.state.gov/ru-RU/Auction/Index/90544046-4f05-41f5-9717-da1ce7fdd670" target="_blank" rel="nofollow noopener"] ссылке [/link].

“Я знаю, что оно вернётся”

Ранее представитель президента США Джон Коул по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что его страна хочет возобновить работу своего посольства в Минске.

“Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим”, ― заявил дипломат.

Сейчас посольство не ведёт деятельность, хотя функционирование полностью не прекратило. Здание диппредставительства США охраняется.

Возможно, перед вероятным возобновлением работы американские дипломаты решили обновить обстановку в помещениях посольства.