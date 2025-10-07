Поедут ли белорусы и какие зарплаты? В России насчитали нехватку 750 тыс. строителей

📊 Анализ

Опубликовано: 07.10.2025 08:52 , Обновлено: 07.10.2025

Российские экономисты и представители строительной отрасли зафиксировали дефицит кадров в размере 750 тыс. человек. Вице-президент Национального объединения строителей РФ (НОСТРОЙ) Антон Мороз уточнил, что речь идёт о всех специальностях: от инженеров до рабочих.

“Касательно того, что мы теряем рабочие, инженеры и технические специализации - у нас огромная нехватка. На текущий момент в строительной отрасли работает почти 7 млн человек. На наш взгляд, требуется еще более 750 тыс. человек: в первую очередь, сотрудники основных рабочих специализаций, которые в дефиците с учетом текущего, а также планируемого объема строительства - в районе 12 млн кв. м жилья в год. Но это не только жилье - есть промышленное строительство, строительство социальных объектов, инфраструктуры, дорог и так далее”, - уточнил Мороз.

В то же время, директор Альянса девелоперов по разработке и внедрению технологий ИИ Светлана Опрышко в эфире свердловского ОТВ призналась, что российские строители уже были вынуждены звать строителей из новых для себя стран, включая Индию и Бангладеш.

А это большие расходы расходы на переезды и оформление иностранцев. В то же время, предложение властей России ввести обязательную отработку для студентов-бюджетников, ситуацию навряд ли решит, так как, по мнению Опрышко, их обучение и адаптация потребуют времени и затрат, а краткосрочная практика не восполнит нехватку квалифицированных рабочих.

Поедут ли белорусы?

По данным на первое полугодие 2025 года, общее количество иностранцев на российских стройках сократилось до 500 000 человек. Это меньше на 15–20% в сравнении с началом прошлого года, рассказал ранее глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Он же рассказал, что российским застройщикам не хватает:

Арматурщики,

бетонщики,

монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций,

сварщики,

каменщики,

электромонтажники,

монтажники технологических трубопроводов, - кровельщики,

монтажники сантехнических систем и оборудования.

Согласно анализу данных Headhunter, медиана предлагаемой зарплаты в строительстве в России в период с января по август 2025 года достигла 117,6 тыс. российских рублей, а это 4 324 BYN.

Не так уж и много, если учесть, что средний уровень зарплат в строительном секторе Беларуси достиг 3640 BYN, а в Минске - 4344 BYN. Таким образом, многие белорусские строители могут предпочесть переезд на вахту в столицу страны, чем в восточную соседку.

Да и в самой Беларуси наблюдается нехватка строителей. Согласно данным сервиса rabota.by, с начала года в Беларуси количество строительных вакансий выросло на 47%. А вот число активных резюме с января по июль - всего на 18,7%. При этом самая большая доля вакансий по специальности «разнорабочие» — 28,3%.