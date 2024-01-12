Подорожают на 20%? Импортеры предупредили белорусов о проблемах с поставками бананов

Опубликовано: 12.01.2024 10:26 , Обновлено: 12.01.2024

В Беларуси в скором времени может резко сократиться объем импорта бананов из Эквадора, а цена на них - вырасти на 20%. Такое предположение высказал начальник отдела закупки компании-импортера "Фрутреал" Андрей Думпа. Изменения в поставках фруктов и овощей из этой южноамериканской страны белорусские компании ожидают из-за вспыхнувших там беспорядков.

Дело в том, что именно из Эквадора, согласно официальным данным Белстата, идёт основной импорт бананов. Так, в 2020 и 2021 годах из этой страны была ввезена практически половина от общего объема импорта бананов - около 38,3 тыс. тонн (на 27,3 млн долларов) и почти 34,2 тыс. тонн, соответственно. Сравниться с Эквадором по поставкам бананов в эти года могла разве что Россия, откуда в 2021 году в Беларусь ввезли 28,9 тыс. тонн.

Специалисты объясняют это хорошим соотношением качества и цены эквадорского банана. Однако из-за политических проблем страна может существенно сократить объем экспорта, так как “могут возникнуть помехи в отгрузке”, пояснил Думпа. Это, по его словам, неизменно приведёт к росту цены на продукт, сообщил портал Office Life.

“Однако, больше, чем на 20% стоимость не должна вырасти. На рынке есть конкуренция, как со стороны производителей из других стран, так и среди товаров-аналогов”, - пояснил представитель компании-импортера, подчеркнув, что “при сильном росте цены эквадорский банан перестанет продаваться в больших объемах”.

Думпа рассказал, что из Эквадора до Беларуси бананы добираются около месяца - поставки идут через порты в России, Бельгии, Голландии, Германии. Поэтому можно предположить, что изменения на прилавках белорусских магазинов покупатели заметят ещё не скоро.

Эквадорский кофе тоже подорожает?

Ещё один популярный продукт, с которым ассоциируется Эквадор - это кофе. Однако его доля на белорусском рынке, согласно данным Белстата, очень мала. В официальной статистике за 2020-2021 годы Эквадор вовсе не фигурирует в списке поставщиков кофе в Беларусь.

“Небольшое число компаний могут себе позволить привезти контейнер кофе напрямую из Эквадора. Как правило, это редкий сорт для нашей страны, и обжарщики покупают его у крупных импортеров зеленого зерна в ЕС или России”, - пояснил соучредитель группы компаний Roast.by Вячеслав Жадан.

Небольшой спрос на эквадорский кофе он объяснил это тем, что средняя цена на него выше, чем на аналогичные сорта из других стран.

Ранее Телеграф сообщил, что в Эквадоре мафия устроила беспорядки и столкновения по всей стране. Так мафиози ответили на объявленное президентом страны Даниэлем Нобоа введение чрезвычайного положения 9 января. В свою очередь МИД Беларуси рекомендовал белорусам воздержаться от посещения этой страны.

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