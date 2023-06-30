"По техническим причинам" - Белпочта объявила об ограничении перечня услуг. Когда?

Опубликовано: 30.06.2023 10:06 , Обновлено: 30.06.2023

Белпочта 29 июня объявила о временной приостановке работы Национальной почтовой электронной системы, из-за чего клиентам на какой-то период станут недоступны некоторые услуги.

Как пояснили в пресс-службе Белпочты, причиной приостановки работы электронной системы станут технические работы. Их планируется провести в ночь на воскресенье, 2 июля, с 00:30 до 07:00.

В это время клиенты Белпочты смогут воспользоваться лишь ограниченным перечнем услуг в почтовом отделении №60 Минска по улице Вокзальная, 22 (отделение работает в круглосуточном режиме с технологическим перерывом с 23:50 до 00:20).

Кроме того, Белпочта объявила о временном изменении условий приема внутренних отправлений ускоренной почты. Это связано с празднованием Дня независимости, который отмечается в Беларуси 3 июля и объявлен официальным выходным.

В результате клиенты Белпочты в предпраздничные дни смогут отправить ускоренную почту физическим лицам в следующие города:

1 июля - в Барановичи, Березу, Брест, Пинск, Полоцк, Витебск, Оршу, Глубокое, Новополоцк, Калинковичи, Мозырь, Жлобин, Гомель, Лиду, Гродно, Борисов, Бобруйск, Могилев и Минск (отправление будет доставлено 2 июля).

2 июля прием отправлений с доставкой на следующий день осуществляться не будет нигде, а 3 июля отправления примут в адрес всех населенных пунктов Беларуси, но только в Минске и в тех почтовых отделениях, которые в праздничный день работают, в соответствии с установленным графиком.

С 4 июля прием ускоренных отправлений пообещали возобновить в адрес всех населенных пунктов страны в обычном режиме.