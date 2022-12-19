Петришенко пообещал повысить среднюю зарплату белорусских бюджетников до 1454 рубля

Опубликовано: 19.12.2022 07:55 , Обновлено: 19.12.2022

Вице-премьер белорусского правительства Игорь Петришенко заявил в эфире гостелеканала ОНТ, что в 2023 году запланировано повышение средних зарплат бюджетников с 1258 рублей до 1454 рубля.

По словам чиновника, рост составит от 17% до 20% у медиков и отальных бюджетников соответственно. Все это Игорь Петришенко назвал “социальным государством”.

“Социальное государство – это основа нашей политики. Только на 2023 год 45% консолидированного бюджета будет направлено на социальную сферу, и мы планируем увеличивать расходы на здравоохранение порядка 16%, на 20% – в сфере образования. Мы планируем увеличение заработной платы в целом по бюджетной сфере порядка на 17%.”, - заявил он.

В октябре средняя зарплата в образовании составила 1105 рублей, а в медицине - 1360 рублей.