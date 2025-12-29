Петкевич призвала Россию, Казахстан, Армению и Кыргызстан "не спорить по пустякам"

Опубликовано: 29.12.2025 08:56 , Обновлено: 29.12.2025

Заместитель премьера Беларуси Наталья Петкевич заявила в эфире телеканала «Беларусь 1», что страны ЕАЭС — Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан — "отступили" и притормозили развитие объединения.

По ее словам, в ЕАЭС слишком много внимания уделяется обсуждению незначительных спорных моментов. Вместо «споров по пустякам», заявила белорусский вице-премьер, Беларусь призывает решать “по-настоящему важные проблемы”. «Жалко времени, когда идет эта перепалка по какому-то одному слову», — призналась Наталья Петкевич.

“Ключевой момент был — мы что-то делаем и боимся, сказал Президент. Боимся идти на компромиссы. Глава государства отметил, что когда-то мы начинали с энтузиазмом, формируя ЕАЭС, понимая, что мы идем к общим целям, общим рынкам, преодолению барьеров. Абсолютно осознанно понимая, что для того, чтобы создавать что-то общее, должен быть совместный путь к одной цели, в чем-то ущемляя себя, идя на компромиссы. А сейчас есть какое-то отступление”, — отметила она.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) возник как инициатива России по более глубокой экономической интеграции на постсоветском пространстве на фоне неудач в этом плане СНГ.

В объединение согласились войти Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Своей целью эти страны провозгласили создание общего рынка.

Однако вся 11-летняя история ЕАЭС показала, что создать общее экономическое пространство проблематично, в том числе из-за геополитики. Та же Армения сейчас активно развивает сотрудничество с ЕС и участвует в программах Восточного партнёрства.

Казахстан также активно и прагматично стремится развивать торговое и инвестиционное сотрудничество с европейскими странами, стараясь укрепить позиции в качестве энергетического партнёра в регионе.

В то же время Россия и Беларусь находятся под масштабными санкциями ЕС из-за событий вокруг Украины, что не может не сказаться на настроениях остальных членов ЕАЭС. Слишком тесное сближение с подсанкционными странами может угрожать их экономическим перспективам.