Пенсии в 2023 году белорусам поднимут трижды, «если получится» — Минтруда

Опубликовано: 23.01.2023 08:22 , Обновлено: 23.01.2023

Министерство труда и социальной защиты запланировало три повышения пенсий в 2023 году, однако, «если получится». От чего это будет зависеть рассказала глава ведомства Ирина Костевич.

По словам министра, в этом году в бюджет Фонда социальной защиты на выплату пенсий заложили 18,8 млрд рублей. Из них 2,5 млрд рублей решили выделить на повышение пенсий.

Костевич отметила, что на 2023 год стоит задача «сделать, если получится, три индексации».

«Конечно, это все зависит от того, как будет работать экономика, какой уровень заработной платы, соответственно будут формироваться доходы Фонда социальной защиты», — сказала она.

Глава ведомства также сообщила, что на декабрь 2022 года пенсия по возрасту составила 670 рублей.