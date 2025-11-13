Payoneer перестала переводить в Беларусь доллары

Опубликовано: 13.11.2025 20:36 , Обновлено: 13.11.2025

Международная система платежей Payoneer объявила о прекращении некоторых переводов в Беларусь. На аккаунты белорусских пользователей пришло сообщение, что аккаунты в долларах будут отключены.

Издание Office Life со ссылкой на сообщения своих читателей утверждает, что в Payoneer это объяснили желанием “избежать неудачных транзакций».

Однако счета евро продолжают работать и на них можно переводить «напрямую с любых доступных балансов, например, в долларах США или фунтах стерлингов».