Пархамович пообещал построить намного больше арендного жилья в 2023 году

Опубликовано: 12.12.2022 09:07 , Обновлено: 12.12.2022

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявил, что в 2023 году в стране в разы увеличат строительство арендного жилья.

По его словам, в 2022 году будет построено «около 100 тыс. кв. м арендного жилья».

«В следующем году мы резко кратно увеличим объемы строительства арендного жилья», — пообещал министр и добавил, что это касается том числе приказал Лукашенко о строительстве жилья для военнослужащих.

Конкретную цифру на будущий год Пархамович не назвал. Минимальная задача — 135 тысяч квадратных метров. Но, по его мнению, дойдет до 750 тысяч.

Кроме того, министр отметил, что на 2023 год запланировали строительство арендного жилья на таких предприятиях, как «Гранит» и «Березастройматериалы», «активно подбирают площадки предприятия Белорусской стекольной компании».

[info_b]Напомним, Александр Лукашенко 6 декабря собрал у себя во дворце совещание по обеспечению жильем одной из категорий «бюджетников». Там он назвал их «сверхпервочередниками» и предложил внести норму об их праве выкупа арендного жилья.

По его словам, многодетные семьи, стоящие на очереди на жилье, а также «люди в погонах» — это «сверхпервоочередники», которым надо выделять жилье в первую очередь. По его мнению, такие «сверхочередники» будут трудиться усерднее, если будут знать, что им могут дать госжилье. А для силовиков он предложил пойти ещё дальше и разрешить выкупать арендное жилье.[/info_b]