Ozon запустил в Беларуси первый 3D-сортер. Это что такое?

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Опубликовано: 24.12.2025 16:28 , Обновлено: 24.12.2025

В компании Ozon Беларусь объявили, что стали первым маркетплейсом в Республике, который запустил автоматизированный 3D-сортер. Инновационное оборудование установлено на сортировочном центре компании в Минске и призвано существенно повысить скорость и точность обработки заказов маркетплейса.

3D-сортер представляет собой автоматизированную систему сортировки. Принцип его работы основан на высокоточном сканировании: комплекс камер и датчиков считывает штрихкод с этикетки товара и в режиме реального времени взаимодействует с единой системой управления логистикой Ozon.

На основании полученных цифровых команд оборудование обеспечивает точное направление товара в соответствующую ячейку сортировки — всего система насчитывает 600 таких ячеек, каждая из которых соответствует конкретному маршруту или пункту назначения. Одновременно с этим система фиксирует и анализирует физические параметры товара — вес и габариты (длину, ширину, высоту).

















Полученные актуальные метрики автоматически актуализируются в информационной системе Ozon для более точного управления логистикой на всех последующих этапах движения заказа к покупателю.

Скорость обработки новым высокотехнологичным оборудованием на сортировочном центре в Минске достигает 10 000 заказов в час, что в 3-4 раза увеличивает общую эффективность сортировки. При круглосуточном режиме работы потенциал сортера позволяет обрабатывать до 220 000 заказов ежедневно, гарантируя бесперебойную обработку заказов даже в высокий сезон.

«Мы прекрасно понимаем, что сейчас, в преддверии праздников, для наших покупателей на первом месте — скорость доставки товаров. Запуск 3D-сортера — это наша прямая инвестиция в стабильность и высокую скорость обработки заказов в самый ответственный период. Это решение — часть долгосрочной стратегии по созданию в Беларуси самой технологичной и надежной логистической инфраструктуры, которая будет служить основой для нашего дальнейшего роста», — отметил Сергей Гасоян, генеральный директор Ozon Беларусь.

Внедрение инновационного сортера укрепляет всю логистическую экосистему Ozon в республике, которая включает фулфилмент-центр в Минске и сортировочные центры в Минске, Орше и Барановичах. Компания также активно развивает сеть пунктов выдачи во всех регионах Беларуси: в третьем квартале 2025 года количество ПВЗ в республике увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим периодом прошлого года.