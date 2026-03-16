Ozon запустил в Беларуси новый сервис "Ozon Селект" с модными брендами

Опубликовано: 16.03.2026 11:26 , Обновлено: 16.03.2026

Ozon Беларусь запустил сервис с избранными брендами fashion-сегмента (сегмент моды). Ассортимент Ozon Селект специалисты отбирали вручную. Там пообещали, что это будут "оригинальные трендовые вещи среднего и премиального ценовых сегментов".

Основу каталога составляют одежда, обувь и аксессуары известных и западных российских брендов. Например, в Ozon Селект уже доступны коллекции брендов EKONIKA, YULIAWAVE, Belle you, Askent.

“Сервис будет уделять особое внимание товарному виду и качеству упаковки”, - заверили в пресс-службе.

Новое приложение Ozon Селект в лаконичном дизайне упростит поиск брендовых вещей для покупателей. В каталоге представлены проверенные вещи от популярных брендов и нишевых марок среднего сегмента и выше — на витрине доступно уже более 2 млн товаров.

В основе ассортимента — категория моды: мужские, женские и детские одежда, обувь и аксессуары. Кроме того, покупатели смогут приобрести в Ozon Селект декоративную и уходовую косметику, электронику для бьюти-процедур (стайлеры, фены), товары для создания домашнего уюта (текстиль, аксессуары для дома).

В каталоге Ozon Селект — лимитированные коллекции и вещи от брендов, которые не доступны в приложении Ozon, а также релевантные марки, которые одновременно продаются на маркетплейсе. Особое внимание Ozon Селект уделит товарному виду и качеству упаковки: вскоре возвраты станут бережно переупаковывать, по желанию продавцов покупки будут доставлять в фирменных боксах «Селект», а некоторые вещи — пломбировать.

«Ozon Селект — это новый взгляд на моду на маркетплейсе. Мы вручную отобрали для новой платформы оригинальные товары известных брендов, чтобы наши покупатели были уверены в качестве каждой детали. При этом для пользователей Селекта мы сохранили привычные и востребованные сервисы нашей платформы, например, удобную доставку в наши пункты выдачи по всей стране и возможность оплаты после примерки», — прокомментировала Наталья Боер, CEO Ozon СНГ.

Приложение Ozon Селект уже доступно для скачивания во всех основных магазинах приложений.

[inf]Ozon развивает бизнес в Беларуси с 2021 года. По итогам 2025 года оборот площадки показал рост в 2,5 раза год к году, а количество активных покупателей увеличилось более чем в 1,5 раза.

В Беларуси логистические мощности компании включают в себя фулфилмент-центр в Минске, а также сортировочные центры в Орше и Барановичах. Кроме того, в 2025 году Ozon Беларусь стал первым маркетплейсом в стране, который запустил автоматизированный 3D-сортер. Инновационное оборудование на сортировочном центре в Минске существенно повысило скорость и точность обработки заказов маркетплейса. Компания также активно развивает сеть пунктов выдачи заказов: по итогам 2025 года количество ПВЗ (пунктов выдачи заказов) в Беларуси увеличилось более чем в 2 раза год к году.[/inf]