Ozon Беларусь составил портрет женщины-предпринимателя в e-commerce

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Опубликовано: 06.03.2026 18:07 , Обновлено: 06.03.2026

К Международному женскому дню Ozon Беларусь провел исследование среди предпринимательниц площадки, чтобы понять, как сегодня выглядит женский бизнес в стране. В опросе приняли участие женщины-продавцы и владельцы пунктов выдачи заказов Ozon из разных регионов Беларуси.

Исследование показало: 70% белорусских предпринимательниц открывают бизнес ради финансовой независимости, более 40% начинали без значительных

сбережений, а каждая третья признается: без маркетплейсов не решилась бы начать свое дело. При этом половина опрошенных (50%) никогда не сталкивались с гендерными стереотипами в бизнесе, а еще более трети встречают их редко.

Главная мотивация — финансовая независимость

Для белорусских предпринимательниц собственный бизнес — это прежде всего путь к финансовой самостоятельности. Этот мотив стал главным для 70% опрошенных. Почти столько же респонденток (по 37%) назвали еще два ключевых драйвера: желание иметь несколько источников дохода и личная жизненная ситуация, подтолкнувшая к переменам.

Гибкость и возможность проводить больше времени с семьей мотивировали каждую пятую опрошенную (20%), а для 10% бизнес стал способом превратить любимое хобби в источник дохода. Экономическая необходимость (около 17%) и потеря работы (7%) также вошли в список значимых причин.

Финансовый портрет: старт без капитала и рост дохода

Низкий порог входа на маркетплейсы делает предпринимательство доступным для женщин с разным финансовым опытом. Исследование показывает: только 13% опрошенных имели накопления на старте, а более 40% начинали бизнес без значительных сбережений. Это подтверждает, что онлайн-платформы позволяют пробовать себя в предпринимательстве даже тем, у кого не было возможности копить на старт. При этом отсутствие капитала не стало препятствием для роста: 40% участниц исследования увеличили доход в течение двух лет.

Кроме того, каждая третья опрошенная (30,9%) призналась: без онлайн-платформ она бы либо не решилась на бизнес, либо стартовать было бы намного сложнее.

Стратегии входа: 50% женщин ушли из найма, чтобы начать свое дело

Согласно опросу, белорусские женщины демонстрируют решительность при входе в бизнес. Половина опрошенных (50%) уволились с работы и сразу начали свое дело. Еще каждая четвертая (27%) сначала совмещала бизнес с наймом, а затем, убедившись в успехе, полностью переключились на предпринимательство. Совмещают работу и бизнес по сей день лишь 3%.

Гендерные стереотипы: чаще незаметны, но есть нюансы

Большинство участниц исследования не ощущают гендерного давления в деловой среде. Половина опрошенных (50%) заявили, что никогда не сталкивались с гендерными стереотипами в бизнесе, а еще более трети (37%) встречают их редко — настолько, что это почти не влияет на работу. Лишь каждая десятая иногда сталкивается с предрассудками, а 3% — часто и сильно.