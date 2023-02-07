"Отвратительно работаем" - Лукашенко потребовал наладить иностранные переводы

Опубликовано: 07.02.2023 11:20 , Обновлено: 07.02.2023

Александр Лукашенко собрал у себя во дворце 7 февраля совещание чиновников по вопросам работы банковской системы Беларуси. По его словам, Национальный банк так и не смог решить проблему платежей из-за и за рубеж в условиях западных санкций.

“Мы вроде бы продукцию можем поставить и прочее… Поэтому надо специалистам Национального банка и вообще банкам подключаться к решению проблемы прохождения платежей. Этой проблемы быть не должно”, - потребовал он.

При этом, по его словам такой проблемы на самом деле “нет”. “Мы просто отвратительно работаем. И отдельные наши частники показывают, как надо работать”, - намекнул на кого-то Александр Лукашенко.

Также он пообещал чиновникам, что в отношении беларус введут новые санкции. Все из-за войны России в Украине. “Россию пичкают дополнительными санкциями и, чтобы через нас не было пути обхода, нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать”, - спрогнозировал он.

Напомним, что ещё весной 2022 года правительство Беларуси разрешило белорусским юрлицам получать оплату от иностранных коллег наличными. Но только, если речь идёт о сделках по экспортным договорам.

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Это произошло после того, как страны ЕС и США ввели в отношении белорусских банков санкции, в результате чего многие зарубежные банки отказались проводить платежи на белорусские счета. А уже в июне 2022 года в шестом пакете санкций было указано, что некоторые белорусские госбанки отключили от международной платежной системы SWIFT.

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