"Отвратительно работаем" - Лукашенко потребовал наладить иностранные переводы
Александр Лукашенко собрал у себя во дворце 7 февраля совещание чиновников по вопросам работы банковской системы Беларуси. По его словам, Национальный банк так и не смог решить проблему платежей из-за и за рубеж в условиях западных санкций.
“Мы вроде бы продукцию можем поставить и прочее… Поэтому надо специалистам Национального банка и вообще банкам подключаться к решению проблемы прохождения платежей. Этой проблемы быть не должно”, - потребовал он.
При этом, по его словам такой проблемы на самом деле “нет”. “Мы просто отвратительно работаем. И отдельные наши частники показывают, как надо работать”, - намекнул на кого-то Александр Лукашенко.
Также он пообещал чиновникам, что в отношении беларус введут новые санкции. Все из-за войны России в Украине. “Россию пичкают дополнительными санкциями и, чтобы через нас не было пути обхода, нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать”, - спрогнозировал он.
Напомним, что ещё весной 2022 года правительство Беларуси разрешило белорусским юрлицам получать оплату от иностранных коллег наличными. Но только, если речь идёт о сделках по экспортным договорам.
Это произошло после того, как страны ЕС и США ввели в отношении белорусских банков санкции, в результате чего многие зарубежные банки отказались проводить платежи на белорусские счета. А уже в июне 2022 года в шестом пакете санкций было указано, что некоторые белорусские госбанки отключили от международной платежной системы SWIFT.