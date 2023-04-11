"Отсидеться под плинтусом не получится" - Лукашенко пообещал "нестандартно" развивать IT-отрасль в Беларуси

Опубликовано: 11.04.2023 11:44 , Обновлено: 11.04.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что развитию белорусской IT-отрасли необходимо "придать новый импульс" и применять при этом "нестандартный подход". "Просто сегодня где-то сидеть, под плинтусом, отсидеться, не получится. Нужен результат", - подчеркнул он 11 апреля во время совещания по развитию Парка высоких технологий (ПВТ).

Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, на рассмотрение президента внесли ряд законопроектов о развитии ПВТ.

“Подход нестандартный. Но в этой сфере практически всегда требуются некие креативные решения”, - прокомментировал он эти проекты и предупредил правительство и руководство ПВТ о том, что ждёт от них конкретных результатов.

“Нужен результат. Нет результата - никакие объяснения, никакие разговоры не принимаются”, - подчеркнул Лукашенко. При этом он отметил, что белорусские власти планируют “обеспечить максимально благоприятные условия работы” не только для резидентов ПВТ, но и для всех белорусских IT-компаний и айтишников в целом.

“ПВТ, “рай для программистов” и “Кремниевая долина Восточной Европы”, которую хотят задушить экономически” - Лукашенко

Лукашенко также заявил о попытках “задушить экономически” белорусский ПВТ, который, по его словам “долгое время авторитетные специализированные издания называли “раем для программистов” и “Кремниевой долиной Восточной Европы”. При этом кто именно предпринимает такие попытки он не уточнил.

Президент заявил, что Беларусь готова реагировать на ситуацию и призвал руководство ПВТ и правительство “осваивать новые рынки, заместить западные инвестиции азиатскими”.

“Если не хотят нас видеть в одной части планеты, мы идем в другую часть” - Лукашенко

“Мы привыкли принимать подобные вызовы и достойно отвечать на них. Если не хотят нас видеть в одной части планеты, мы, естественно, идем в другую часть”, - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, “если где-то создается достойный продукт, какие бы ни были преграды, заборы и препоны, этот продукт будет востребован, его купят”.