Onliner запустил кредит для белорусов при заказе товаров в каталоге
В каталоге Onliner у белорусов появилась возможность брать товары в кредит. Что для этого нужно?
Так, купить что-либо из каталога в кредит можно с помощью Minipay от «Альфа-Банка». Для этого следует:
- добавить товар от одного продавца в корзину;
- выбрать Minipay в способах оплаты;
- заполнить заявку;
- получить решение банка, как обещают, «за несколько секунд».
Платежи можно разделить на 12, 24 и 36 месяцев. Сумма кредита составляет от 50 до 15 000 BYN. Процентная ставка — 22%.
Для оформления вам понадобится только паспорт. К слову, выдадут такой кредит только лицам с 18 до 69 лет. А трудовой стаж должен составлять от 3-х месяцев.
[info_b]При этом для клиентов в возрасте от 18 до 20 лет (на момент подачи заявки) и от 65 до 69 лет (на момент погашения кредита) максимальная сумма кредита составляет 3000 BYN включительно.[/info_b]
Чтобы вернуть сумму, можно скачать приложение InSync, перейти по ссылке, или же прийти в любое отделение Альфа-банка. Кроме того, вы можете вносить платежи за кредит, используя карточки других банков Беларуси - через мобильный или интернет-банк, подключенные к системе ЕРИП либо с помощью сервиса онлайн переводов на сайте банка.
Комиссию за досрочное погашение снимать не будут.