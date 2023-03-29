Onliner запустил кредит для белорусов при заказе товаров в каталоге

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 29.03.2023 13:28 , Обновлено: 29.03.2023

В каталоге Onliner у белорусов появилась возможность брать товары в кредит. Что для этого нужно?

Так, купить что-либо из каталога в кредит можно с помощью Minipay от «Альфа-Банка». Для этого следует:

добавить товар от одного продавца в корзину; выбрать Minipay в способах оплаты; заполнить заявку; получить решение банка, как обещают, «за несколько секунд».

Платежи можно разделить на 12, 24 и 36 месяцев. Сумма кредита составляет от 50 до 15 000 BYN. Процентная ставка — 22%.

Для оформления вам понадобится только паспорт. К слову, выдадут такой кредит только лицам с 18 до 69 лет. А трудовой стаж должен составлять от 3-х месяцев.

[info_b]При этом для клиентов в возрасте от 18 до 20 лет (на момент подачи заявки) и от 65 до 69 лет (на момент погашения кредита) максимальная сумма кредита составляет 3000 BYN включительно.[/info_b]

Чтобы вернуть сумму, можно скачать приложение InSync, перейти по ссылке, или же прийти в любое отделение Альфа-банка. Кроме того, вы можете вносить платежи за кредит, используя карточки других банков Беларуси - через мобильный или интернет-банк, подключенные к системе ЕРИП либо с помощью сервиса онлайн переводов на сайте банка.

Комиссию за досрочное погашение снимать не будут.